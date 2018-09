La Tunisie abrite, pour la première fois, la Conférence régionale sur le renseignement militaire des pays du nord et de l’ouest de l’Afrique.

Une rencontre organisée par le ministère de la Défense en collaboration avec le Commandement des Etats-Unis d’Amérique pour l’Afrique (AFRICOM) et en présence de représentants de pays frères et amis spécialisés dans ce domaine.

Dans son intervention mercredi à l’ouverture des travaux, le ministre de la Défense Abdelkrim Zbidi a indiqué que le choix de la Tunisie pour abriter cette rencontre illustre la confiance réciproque établie entre la Tunisie et les USA.

Ce choix, a-t-il poursuivi, traduit, également, le niveau élevé atteint par la coopération militaire bilatérale, en particulier dans le domaine du renseignement militaire, une activité qui a connu un bond quantitatif à la faveur de cette coopération.

Cité dans un communiqué, Zbidi a mis en avant l’engagement des pays participant à ces assises à développer le secteur de renseignement, au service de la paix et de la stabilité dans le Nord et l’Ouest de l’Afrique qui constituent deux espaces de la coopération Sud-Sud.

Il a souligné que la Tunisie poursuit l’édification de son processus démocratique parallèlement à la guerre qu’elle mène contre le terrorisme et le crime organisé, en comptant sur ses propres moyens et ressources humaines et matérielles ainsi que sur ses relations de coopération bilatérale et multipartite.

La lutte contre le terrorisme et le crime organisé ne peut aboutir en l’absence d’une coordination et d’une coopération solidaire et participative dans le domaine du renseignement et de la sécurité des frontières au double plan bilatéral et multipartite avec des organisations internationales à l’instar de l’OTAN (Organisation du Traité de l’Atlantique nord) et autres, a-t-il relevé.

La rencontre est l’occasion de tirer profit des expériences des différents pays présents et de penser les moyens de développer l’action anticipative et préventive, a encore souligné le ministre de la Défense avant d’ajouter que la promotion des activités de renseignement constitue la pierre angulaire de la lutte contre le terrorisme, le crime organisé, la contrebande et la migration irrégulière.