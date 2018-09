Les défis politiques, économiques et sociaux étaient au centre la 3e réunion de la Commission parlementaire mixte Tunisie-Union parlementaire, tenue mardi 18 septembre à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

La réunion a été présidée par le président de l’ARP, Mohamed Ennaceur, en présence de l’ambassadeur de l’Union européenne à Tunis, Patrice Bergamini.

La Commission parlementaire mixte Tunisie-Union européenne est coprésidée par Inés Ayala Sender, pour le Parlement européen, et Mohamed Fadhel Ben Omrane, pour l’ARP.

Dans une déclaration aux médias, Inés Ayala Sender, a indiqué que cette réunion était une occasion pour discuter ouvertement et franchement des défis qui se posent dont notamment la situation économique et sociale en Tunisie. ” On s’est mis d’accord sur les points positifs partant de la volonté des deux rives de la Méditerranée de continuer à appuyer et à soutenir les avancées de la démocratie et des moyens de la consolider notamment après les élections municipales”, a-t-elle souligné.

Les deux parties ont également discuté des moyens de renforcer la coopération dans le domaine du pouvoir décentralisé et de doter les nouveaux élus des compétences nécessaires en tant qu’interlocuteurs d’une nouvelle démocratie décentralisée, a ajouté Ayala.

“L’accent a été mis aussi sur les avancées accomplies par l’ARP au niveau du cadre législatif global pour que l’aide de l’Union européenne soit efficace, opportune et dans les délais “, a-t-elle précisé.

Selon lui, les deux parties ont également évoqué les moyens et les mesures à prendre pour retirer la Tunisie des listes noires comme celle du Groupe d’action financière (GAFI) mais aussi les préoccupations quant à l’Accord de Libre Echange Complet et Approfondi (ALECA).

“On a aussi parlé très franchement du souci des députés tunisiens par rapport à l’émigration irrégulière et au positionnement de la Tunisie comme étant un point de rassemblement et de départ pour les candidats à l’émigration clandestine venus des autres pays africains et voulant rejoindre le continent européen”, a-t-elle encore déclaré.

Mohamed Fadhel Ben Omrane a pour sa part indiqué que la réunion a principalement porté sur les défis économiques et l’émigration irrégulière.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Ben Omrane a appelé l’UE à renforcer l’investissement, encourager les touristes européens à venir en Tunisie et à retirer la Tunisie des listes noires. ” Nous avons également discuté des moyens de faciliter le déplacement des Tunisiens dans les pays européens”, a-t-il ajouté.

Il a également indiqué que la partie tunisienne a affirmé lors de la réunion que la Tunisie n’est pas prête à abriter des camps de refugiés sur ses territoires.

Dans son allocution à l’ouverture des travaux de la Commission, le président de l’ARP, Mohamed Ennaceur a souligné que la Tunisie a besoin de redéfinir ses priorités stratégiques de partenariat avec l’UE pour le consolider davantage et solliciter le soutien de tous les blocs et commissions parlementaires de l’ARP.

Ennaceur a également appelé à accélérer le rythme de la coopération tuniso-européenne de manière à assurer une plus grande ouverture du marché européen devant les produits tunisiens et à concrétiser le plan de partenariat pour la jeunesse.

“Nous espérons dépasser une période difficile ayant marqué les relations tuniso-européennes après le classement de la Tunisie sur les listes noires des pays non coopératifs à des fins fiscales et pays susceptibles d’être fortement exposés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme”, a insisté Ennaceur.

Dans une Déclaration conjointe publiée à l’issue de la réunion, les deux parties ont exprimé leur accord sur les priorités stratégiques 2018-2020 approuvées lors du Conseil d’association Tunisie-UE en mai 2018, qui reflètent la détermination de consolider le partenariat dans le but de résultats concrets, visibles au profit des citoyens, sur le développement socio-économique inclusif et durable, la démocratie, la bonne gouvernance et les droits de l’Homme, le rapprochement entre les peuples, la mobilité et la migration, la sécurité et la lutte contre le terrorisme.

Rappelons que les préparatifs engagés en prévision de la 3e session de la Commission parlementaire mixte Tunisie-UE avaient été au centre d’un entretien, lundi 17 courant, entre le président de l’ARP et le ministre des Affaires étrangères Khemaies Jhinaoui.