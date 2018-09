Pour la première fois en Tunisie, la Nuit des Chercheurs “Living Lab el Jem and Innovative Labs in Action” se tiendra le 28 septembre courant, à la cité de culture, dans le cadre d’Association de la Tunisie au Programme Européen de Recherche et Innovation Horizon 2020.

Organisé par le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Cet événement sera l’occasion pour le grand public, en particulier les jeunes élèves, collégiens, lycéens et étudiants, de découvrir les activités de recherche menées en Tunisie ainsi que les projets internationaux en collaboration avec des Etats membres de l’Union Européenne.

De nombreuses activités seront proposées: conférences, ateliers scientifiques, jeux éducatifs, débats avec des chercheurs ainsi que différentes animations alliant science, art et culture. Par ailleurs, dans la perspective de vulgariser la culture scientifique auprès de la jeunesse, un espace sera dédié à la promotion des projets de coopération avec l’Union européenne “EU Corner”.

Cette manifestation sera sous le label “Researchers’ Night in Tunisia”, accordée par la Commission Européenne au projet LiLa JemILA, placé au sein du programme cadre Horizon 2020, sous la thématique Marie Sklodowska-Curie, la ” Researchers’ Night in Tunisia.

Elle est organisée en collaboration avec l’Unité de Gestion des Programmes Européens (UGPE), le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI), en partenariat avec l’Agence Nationale de Promotion de la Recherche Scientifique (ANPR) et un ensemble de représentants de la société civile tunisienne (Association la Recherche en Action , la Fondation Youth for Science, l’Association Jeunes Sciences, et Association de la Recherche Scientifique et Innovation en informatique – ARSII ).