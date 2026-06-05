Dans le cadre de sa préparation à la Coupe du monde 2026, la Tunisie affrontera la Belgique en match amical ce samedi au Stade Roi Baudouin de Bruxelles.

La rencontre débutera à 14h00 (heure tunisienne), soit 15h00 en France, et servira de test important pour les Aigles de Carthage face à l’une des sélections européennes les plus expérimentées.

Les supporters tunisiens pourront suivre cette confrontation en direct sur El Watania 1, tandis qu’en France, la diffusion sera assurée par L’Équipe Live Foot.

Ce rendez-vous constitue une étape clé dans la préparation de la sélection tunisienne en vue du Mondial 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.