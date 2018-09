“Les grands projets qui seront réalisés dans le cadre du partenariat public privé resteront la propriété de l’Etat et du peuple tunisien et ne seront en aucun cas privatisés”. C’est ce qu’a déclaré, mardi 18 septembre, Zied Ladhari, ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale.

Dans une déclaration aux médias en marge de la tenue du 1er forum international sur les Partenariats Public-Privé organisé à Tunis en présence de 250 investisseurs tunisiens et étrangers, Ladhari a souligné que les 33 projets présentés à l’occasion de cet événements sont de grands projets qui permettront de changer l’image de la Tunisie et de créer des milliers de postes d’emploi dans toutes les régions du pays.

“Le coût total de ces projets, dont une partie démarrera avant la fin de l’année en cours, est estimé à 13 milliards de dinars, soit deux fois et demi le budget consacré à l’investissement chaque année”, a-t-il ajouté.

Ladhari a précisé que tous les projets proposés et étudiés par des experts seront financés par des investisseurs nationaux ou étrangers et ne coûteront rien à l’Etat tout en respectant les délais de réalisation et ce, dans le cadre de contrats qui seront signés entre l’Etat et ses partenaires du secteur privé.

L’objectif est de renforcer l’infrastructure, créer des projets innovants et générateurs d’emplois sans alourdir les charges sur les citoyens ni sur la finance publique”, a-t-il expliqué.

Le ministre a, en outre, signalé que 350 municipalités ont été aussi invitées à ce forum international de haut niveau pour leur permettre de rencontrer des investisseurs et de nouer des partenariats avec le secteur privé afin de pouvoir financer d’importants projets coûteux dans leurs communes et améliorer les services rendus aux citoyens.