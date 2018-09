Il se déroule à Tunis, ce mardi 18 septembre 2018, le Forum international sur les PPP (Partenariat Public-Privé), co-organisé par le ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et la Société financière internationale (SFI), écrit Afif Kchouk, président de l’Union nationale de l’industrie hôtelière (UNIH).

Selon lui, 23 projets touristiques ficelés, prêts à l’investissement et à être réalisés, seront présentés lors de ce forum. En voici la liste:

Col de Ruines Aïn Draham Bekalta – Monastir Ghedhabna – Monastir Sidi Funkhal – Kerkennah Chott Hamrouni – Gabès Sbeitla- Kasserine Extension zone touristique de Tozeur Lella Hadhriya – Djerba Grand Korbous – gouvernorat de Nabeul Hamma Trozza – gouvernorat de Kairouan Hammam-Lif – gouvernorat de Ben Arous Ksour Essaf – gouvernorat de Mahdia Bent Jedidi – gouvernorat de Nabeul Ichkeul – gouvernorat de Bizerte Hamma Biadha – gouvernorat de Seliana Hamma Boulaaba – gouvernorat de Kasserine Boukhater Tunis La Rose de l’Ariana La Cigale Gammarth L’Immobilière de Gammarth Cité de la Méditerrané – Lac Sud de Tunis Berges du Lac 1, 2, 3 (hôtels, golf, palais de congrès) Salloum.

«Mais comme lors des précédents (Tunisia Vision 2020 en 2016, Forum tuniso-arabe de l’investissement touristique en 2017), il ne faut pas s’attendre à grand-chose de ce forum qui sera beaucoup plus un grand show médiatique et mondain qu’autre chose, sans aller jusqu’à dire que c’est la montagne qui accouchera d’une souris», prévoit M. Kchouk.

Il poursuit en disant que «les projets présentés dans ce forum suscitent beaucoup d’interrogations (pour ne pas dire plus) sur la manière dont ils ont été choisis: incohérence et improvisation les caractérisent».

Et le président de l’UNIH de conclure : «… le tourisme a été (encore une fois) occulté et négligé dans ce forum».