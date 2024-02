Les investissements directs étrangers (IDE) en Chine se sont élevés à 112,71 milliards de yuans (environ 15,86 milliards de dollars) en janvier, soit une baisse de 11,7% en glissement annuel et une augmentation de 20,4% en base mensuelle, a annoncé vendredi le ministère du Commerce chinois.

En janvier, 4.588 nouvelles entreprises à investissement étranger ont été créées à travers le pays, en hausse de 74,4% sur un an, a indiqué le ministère.

“Cela montre que les investissements étrangers sont enthousiastes à l’idée de venir en Chine et que les multinationales restent encore optimistes quant aux opportunités de développement du marché chinois”; explique la même source selon laquelle les IDE dans le secteur manufacturier de haute technologie ont bondi de 40,6% sur un an en janvier.

Les IDE de la France ont été multipliés par 25, ceux de la Suède par 11 et ceux de l’Allemagne, de l’Australie et de Singapour ont augmenté respectivement de 211,8%, 186,1% et 77,1%, a précisé le ministère.