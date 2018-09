Le Centre national de formation de formateurs et de l’ingénierie de formation (CNAFFIF) vient d’obtenir la certification de conformité aux normes de la qualité ISO 2015-9001, au vu de ses réalisations et de son rayonnement au plan africain, à la faveur de l’offre de ses services en matière de formation des formateurs et d’ingénierie de formation aux différents entreprises opérant dans ce secteur. C’est ce qu’a indiqué le directeur dudit centre, Jawher Laabidi, cité par l’agence TAP.

Les principales tâches du CNAFFIF sont la préparation, le développement et l’exécution des programmes de formation et de formation des formateurs ainsi que des différents cadres de la formation.

Cette institution publique à caractère non administratif et placée sous la tutelle du ministère de la Formation professionnelle et de l’emploi se caractérise par son expérience pilote dans le domaine de l’approche par compétences et la garantie de la qualité de la formation professionnelle, ce qui en fait l’un des principaux piliers du système national de la formation professionnelles, selon le ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Faouzi Abderrahmen, au cours de la cérémonie de réception par le centre de la certification ISO 2015-9001.

Le Centre comprend une équipe de consultants en ingénierie de formation dont près de 160 fonctionnaires permanents et 94 cadres ainsi que des formateurs, des inspecteurs pédagogiques et des spécialises dans les professions chargés d’élaborer les programmes de formation en se basant sur l’approche par compétences et la formation pédagogique et technique des cadres de la formation, au profit d’entreprises publiques nationales et internationales.

Situé à Radès Mongil, le CNAFFIF est limitrophe de l’Institut supérieur des études technologiques (ISET) et du Centre d’arts vivants. Il comporte une salle conférences pouvant accueillir 200 personnes et est relié au réseau internet. Il se compose, en outre, d’un laboratoire multimédia, d’un autre pour les langues et d’un laboratoire de design ainsi que d’un atelier de production audio-visuelle.

Il est également constitué de 13 salles de formation, de trois restaurants (250 places), d’un foyer (33 chambres double) et d’un centre de documentation.

Selon la directrice du projet qualité, Anes Laouini, le centre oeuvre sur le programme qualité depuis 2016. Il a commencé par identifier les points forts et carences en rapport avec les conditions d’obtention de la certification ISO 2015-9001, pour préparer par la suite un système de gestion de la qualité de manière à développer le travail administratif, l’ingénierie de la formation, le marketing et les ressources humaines.

La dernière étape a consisté en la réalisation de plusieurs activités relatives à l’audit interne et la prise des mesures nécessaires ayant précédé la certification officielle du 3 au 5 juillet 2018.

Le ministre de la formation professionnelle et de l’emploi a recommandé, lors de la cérémonie de remise de la certification, de développer le système de la formation professionnelle afin de répondre aux exigences de l’emploi, estimant que le système actuel demeure 26 ans après sa mise en place en Tunisie étroitement lié au système éducatif alors qu’il devrait répondre au critère de la compétence et aux besoins du marché.

Il a expliqué que ce système, qui vise essentiellement les jeunes, doit être fondé sur les principes de la veille, de la recherche, de la prospection et de l’innovation, mettant en exergue le rôle du CNAFFIF dans la prospection des métiers, critères et programmes de formation qui répondent aux besoins de l’économie en compétences et l’élaboration de programmes de formation couvrant tous les niveaux dans l’ensemble des secteurs.

A la lumière des changements continus que le monde connaît, le Centre accorde à l’innovation dans le domaine de la formation professionnelle et de la recherche scientifique relative à l’ingénierie de la formation en général et la formation professionnelle en particulier un intérêt sans cesse grandissant, sachant que cette institution s’attache à l’échange des expériences et l’établissement de partenariats avec ses homologues aux plans national et mondial.