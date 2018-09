Sept entreprises tunisiennes participent à la 25ème édition du Salon international des composants automobiles “Automechanika” qui se tient à Francfort, en Allemagne, du 11 au 15 septembre 2018.

Ces entreprises, encadrées par le Centre de promotion des exportations (CEPEX), dont deux présentes sous l’égide du cluster Mécatronique Tunisie, présentent une diversité de composants automobiles; à savoir les ressorts à lames, les câbles de contrôle, les batteries, les réservoirs, les lubrifiants, les, systèmes d’injection plastique les jantes ainsi que l’industrie de pneumatiques. Le pavillon de la Tunisie occupe un espace de 78 m2.

Cette manifestation se veut le rendez-vous de référence pour les acteurs de l’industrie automobile mondiale, elle représente une étape importante aux entreprises tunisiennes exposantes de présenter leurs produits et d’entretenir et élargir leurs relations commerciales en profitant de la qualité des visiteurs professionnels présents à cet événement, souligne le CEPEX dans un communiqué publié, vendredi.

Le salon “Automechanika Frankfurt 2018” regroupe plus de 5.000 exposants en provenance de 76 pays qui y présentent les équipements pour les garages, les pièces de rechange, les composants et les systèmes électroniques, les fournitures et instruments pour l’entretien des voitures et les solutions pour l’environnement et le recycling.