La Bourse de Tunis clôture la séance de jeudi, sur une note négative. L’indice Tunindex chute de 0,82%, pour se situer au-dessous de la barre de 8 000 points dans un faible volume d’échanges de 4,960 Millions de dinars (MD), selon Mena capital partners (MCP).

La balance des variations a été tirée vers le bas n’affichant que 10 hausses contre 39 baisses.

Le titre ATTIJARI BANK a réalisé le plus gros volume de la journée, drainant 0,797 MD pour s’échanger à 49,88 D , soit une baisse de 0,04% .

A la hausse, le titre BTE grimpe de 5,6 %, à 13,20 D, suivi par le titre SIPHAT qui a augmenté de 4,30 % à 4,60 D. Le titre ICF s’est bonifié de 3 %, clôturant la séance à 119, 48 D.

Dans le vert, le titre STAR s’est apprécié de 1,83%, à 26,98D, suivi par le titre UNIMED qui s’est échangé à 8,44D, soit une hausse de 1,07%.

Le titre ELECTROSTAR est dans le rouge, régressant de 3,09 %, à 1,88 D, suivi par les titres BH et SOPAT qui ont dévissé respectivement de 2,95 % et 2,76%, à 18,04 D et 1,76 D.

Dans le même sillage, l’action UIB chute de 2,75% suivie par le titre SOTUMAG qui a reculé de 2,60% clôturant la séance à 2,24 D.