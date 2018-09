La Fondation Habib Bourguiba (FHB) de l’Education et de l’Enseignement, établissement scolaire privé à Tunis-Ennasr, annonce avoir officiellement obtenu le «LabelFrancEducation».

Ce label, décerné aux filières d’excellence bilingues francophones proposant un enseignement renforcé de la langue française, vient de lui être attribué par l’AEFE (Agence pour l’enseignement français à l’étranger) après une inspection de l’établissement durant la précédente année scolaire qui a permis de s’enquérir de son respect des critères contenus dans le cahier des charges régissant l’obtention de cette certification.

«Ce label que nous venons d’obtenir constitue pour nous un motif de fierté car il valide les standards d’enseignement de la langue et de la culture françaises que nous prodiguons à nos enfants sans pour autant renoncer à notre langue mère qui est l’arabe», a commenté Dhouha Sellaoui, présidente du Groupe scolaire René Descartes auquel est rattaché la FHB.

Le programme scolaire de la Fondation Habib Bourguiba est en effet basé sur le système tunisien mais consolidé notamment par l’enseignement d’une seconde langue, en l’occurrence le français, selon un dispositif axé sur l’excellence avec un encadrement pédagogique et humain amélioré.

Le caractère institutionnel et international du label, la qualité et l’exigence de l’enseignement qu’il certifie, la garantie de réussite et d’excellence qu’il implique, constituent des gages d’un enseignement à très fort impact dans un contexte de mutualisation des ressources et des bonnes pratiques.

Cette distinction a été obtenue à l’orée de la 3e rentrée scolaire, la FHB ayant ouvert ses portes en septembre 2016. Reconnue par le ministère tunisien de l’Education nationale, elle accueille actuellement les niveaux allant de la classe préparatoire de la maternelle à la neuvième année primaire.

Communiqué