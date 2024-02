Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger Nabil Ammar, a salué le choix du nouveau thème de l’Union Africaine pour l’année 2024 : « Construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à un apprentissage inclusif, qualitatif, tout au long de la vie et pertinent pour l’Afrique”.

En marge de sa participation à la 44e session du Conseil Exécutif de l’Union Africaine, le ministre a souligné que garantir l’accès à l’enseignement obligatoire et gratuit demeure essentiel pour la Tunisie, lit-on dans un communiqué du département.

« Depuis son indépendance, notre pays accorde à la question de l’éducation une importance capitale en tant que levier du progrès social et du développement tant en Tunisie qu’en Afrique », a-t-il indiqué.

Il a, à cette occasion, appelé au renforcement du partenariat entre les secteurs public et privé, à la coopération avec la société civile et à déployer les efforts nécessaires au niveau continental en vue de renforcer les programmes d’enseignement technique et professionnel et promouvoir l’innovation et la recherche.

Il a également appelé à accroître la participation des femmes dans les domaines de la science et de la technologie pour un avenir éducatif, scientifique et technologique prospère pour l’Afrique, Continent auquel la Tunisie est fière d’appartenir, apprend-on de même source.

Nabil Ammar conduit la délégation tunisienne à la 44e session du Conseil Exécutif de l’Union Africaine dont les travaux se sont tenus, les 14 et 15 février, à Adis Abbeba .