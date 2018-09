L’Office national de l’assainissement (ONAS) envisage de lancer un projet de transfert d’une grande partie des eaux usées actuellement traitées dans la station d’assainissement de Hammam-Sousse vers la station de Sousse-Hamdoun, récemment réalisée pour un coût de 61 millions de dinars. C’est le secrétaire d’Etat à l’Environnement, Chokri Ben Hassen, qui l’a annoncé, lundi 10 septembre, lors d’une séance de travail tenue au siège du gouvernorat, en présence du PDG de l’ONAS.

Ben Hassen a ajouté que le démarrage des travaux de ce projet, qui sera à même de résoudre définitivement le problème des mauvaises odeurs et de la pollution de l’eau de mer dans la région, est prévu pour la deuxième moitié de 2019.

Il a également précisé que le coût global du projet de restructuration du système d’assainissement dans le gouvernorat de Sousse s’élève à 110 millions de dinars.

Concernant les municipalités de Chott Meriem, Kondar, Sidi El Hani et d’El Grimet Hicher, elles ne figurent toujours pas parmi les municipalités couvertes par le réseau de l’ONAS, indiquera Ben Hassen, faisant savoir que l’appel d’offres relatif à la réalisation d’une station d’assainissement dans la délégation de Kondar a été publié dernièrement et que la réalisation d’une autre station d’assainissement dans la zone municipale de Chott Meriem reste tributaire de la résolution du problème foncier y afférent.

A noter que la réunion a été consacrée au dossier de la détérioration de la situation environnementale et du littoral dans le gouvernorat de Sousse et a essentiellement porté sur le problème de la pollution de l’eau de mer et celui des mauvaises odeurs résultant de l’incapacité de la station d’assainissement de Hammam-Sousse à absorber les quantités des eaux usées qui y sont transférées, notamment durant la saison estivale.