Une mission commerciale thaïlandaise est attendue en Tunisie le 24 courant à l’initiative du Bureau des affaires commerciales de l’ambassade royale de Thaïlande au Caire, annonce le Centre de promotion des exportations (CEPEX) sur son site électronique.

La délégation thaïlandaise composée de 35 chefs d’entreprise opérant dans les secteurs des produits alimentaires et boissons (riz, fruits en conserves, lait de soja, thon en conserves, huiles, nouilles instantanées, craquelins…) et des pièces détachées auto, composants, accessoires, moteurs, tracteurs, machines industrielles et agricoles, appareils et composants électriques, réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, produits ménagers et accessoires pour la maison, outre les matériaux et équipement de construction.

L’objectif de cette mission, qui sera organisée sous forme de rencontres individualisées (B2B), explique le CEPEX, est de promouvoir les produits et services des entreprises thaïlandaises présentes à cet événement, de développer avec les homologues tunisiens une coopération économique ainsi que la prospection des marchés africains.