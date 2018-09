Les préparatifs de la saison agricole 2018-2019, le programme national d’amélioration de la productivité de certaines filières agricoles (lait, céréales, olives…), la structuration des groupements hydrauliques, l’économie solidaire, la femme rurale et le système de suivi et d’évaluation des projets de développement “INJAZ”, ont été au centre de la réunion des commissaires régionaux de développement agricole, tenue les 4 et 5 septembre 2018 à Tunis.

Samir Taïeb, ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, a affirmé, lors de cette réunion, que le secteur agricole a contribué au cours de l’année 2018 à l’amélioration de la balance alimentaire commerciale de l’ordre de 138 MDT, soit un taux de couverture de 106%.

Ce secteur a réalisé une croissance positive de 9,8% au cours des deux dernières années, contre un taux de croissance négatif de 8,5% en 2016.

Le ministre prévoit que le volume des investissements dans le secteur agricole atteindrait en 2018 près de 1,335 milliard de dinars, enregistrant une hausse de 5,7% et 7,2% par rapport aux réalisations des années 2016 et 2017.

En ce qui concerne les ressources hydrauliques, le ministre a déclaré que son département a entamé l’élaboration d’un programme spécifique pour faire face aux besoins accrus en eau potable, affirmant la nécessité de renforcer la campagne nationale pour la rationalisation de la consommation de l’eau au double niveau régional et local.

Il a incité les différentes parties à intensifier les efforts pour approvisionner les écoles primaires en eau potable et à anticiper les problèmes rencontrés au niveau de la distribution de l’eau et l’intervention en urgence pour la réparation des pannes du réseau de distribution de l’eau relevant de la SONEDE.

S’agissant du secteur de la pêche, Samir Taïeb a insisté sur la nécessité de doter les embarcations de pêche par des systèmes de surveillance des navires par satellite (VMS), d’appliquer la loi et de sanctionner les contrevenants et d’accélérer la mise en application du programme de la mise à niveau des ports.