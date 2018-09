Youssef Chahed, le chef du gouvernement tunisien, s’est entretenu, dans la matinée du mercredi 5 septembre, avec des représentants de grandes institutions financières chinoises, en marge de sa participation aux travaux du 3ème Forum sur la coopération sino-africaine qui s’est tenu dans la capitale chinoise, Pékin, les 3 et 4 septembre courant.

Cette rencontre a pour objectifs de hisser à des paliers supérieurs le volume des investissements des entreprises chinoises en Tunisie et d’examiner les opportunités de la coopération dans les différents domaines, notamment les secteurs de la technologie, de l’information et de la communication (TIC), l’infrastructure de base, l’énergie et les énergies nouvelles ainsi que les finances.

Ont pris part à cette entrevue du côté chinois, le vice-président du Fonds Chiana Africa pour le développement, le président de l’Instance du contrôle dans l’entreprise chinoise de la comunication et de la construction “China Communication Consruction”, ainsi que des représentants de la Société des télécommunications et de l’information “INSPUR”, de la société chinoise de l’énergie spécialisée dans le domaine des énergies renouvelables “Power China International Group” et l’ambassadeur de la Chine à Tunis.

Du côté tunisien, la rencontra a été marquée par la présence du secrétaire d’Etat aux affaires étrangères, Sabri Bachtobji, le président de l’Union tunisienne, de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), Samir Majoul, et de l’ambassadeur de la Tunisie en Chine, Dhia Khaled.

Au programme du dernier jour de la visite du chef du gouvernement en Chine, un entretien avec le président chinois Xi Jinping et participation à un déjeuner organisé par l’un des sept membres permanents du bureau politique du parti communiste chinois, en l’honneur du chef du gouvernement.