Selon la presse spécialisée française, SGH Medical Pharma, groupe international spécialisé dans la conception et la fabrication de à destination des acteurs pharmaceutiques, des sciences de la vie et du diagnostic va ouvrir, à compter du mois de septembre prochain, une usine en Tunisie

Pour sa première implantation à l’international, le groupe plasturgiste rhônalpin a choisi Tunis pour regrouper ses activités liées à l’assemblage, au conditionnement et au parachèvement, aujourd’hui réalisées en France et chez un sous-traitant tunisien.

Objectif : maîtriser la chaîne de valeur, les coûts et la qualité et devenir l’un des plasturgistes leaders européens dans son domaine. Le groupe se propose d’offrir à ses clients, toujours plus de services, au meilleur coût et avec une qualité qui fait sa renommée.

Le groupe, qui dispose de plusieurs sites de fabrication en France, confiait jusqu’à présent certaines activités en aval de la production à différents sous-traitants. Désormais, les activités complexes d’assemblage, de conditionnement et de parachèvement nécessitant une intervention manuelle importante seront centralisées au sein du site tunisien.

D’une surface de 3000 m², il comprendra 300 m² de salles blanches. En cours de certification ISO 13485, le site comptera 60 collaborateurs qualifiés et sera piloté par un cadre historique expérimenté du groupe. La production en série démarrera début septembre.

« En nous installant en Tunisie, nous pouvons compter sur l’expertise des équipes de notre ancien sous-traitant. Nous proposerons ainsi une offre complète et compétitive à nos clients des dispositifs médicaux ou ayant des besoins en packaging pharmaceutique. Cette implantation nous permet également de nous rapprocher de nos clients du Maghreb ainsi que de l’Afrique et du Moyen-Orient qui font partie de notre zone de prospection prioritaire à moyen terme », indique Jérôme Empereur, Président du groupe.

ABS