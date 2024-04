L’opérateur allemand “Habemus Solutions” ouvre un 2e bureau à Tunis

L’opérateur allemand d’ingénierie électronique et de logiciels embarqués “Habemus Solutions”, opérant à Sfax depuis 2020, a annoncé, le 15 avril 2024, l’ouverture d’un deuxième bureau à Tunis, a fait savoir, mardi, l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA-Tunisia).

Cette annonce a été faite par le Directeur général d’Habemus Solutions, Gottfried Fisher qui a évoqué “l’environnement favorable à un développement des activités digitales et à la conquête de nouveaux horizons, depuis la Tunisie”, lors d’une rencontre au siège de l’Agence, avec le Directeur général de FIPA-Tunisia, Jalel Tebib.

«Notre entreprise se réjouit d’avoir trouvé en Tunisie des compétences de haut niveau et un cadre règlementaire propice qui nous permettent d’envisager l’avenir sous les meilleurs auspices. Depuis le hub tunisien, nos perspectives de développement pourraient s’étendre facilement vers l’Europe, l’Afrique et le Moyen-orient» a déclaré Fischer.

Grâce à cette nouvelle installation, l’allemand Habemus porte “son potentiel d’emploi à une quarantaine d’ingénieurs entre Sfax et Tunis”.

Avec un taux de croissance annuel avoisinant les 11%, le secteur digital contribue à hauteur de 4,3% du PIB et se hisse au top 3 des secteurs à fort potentiel d’accueil des entreprises internationales à côté des secteurs des composants automobiles et aéronautiques et du textile-habillement.