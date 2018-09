Bourse de Tunis : Le Tunindex en baisse de 1.07% au début de la séance du mercredi

La Bourse de Tunis débute la séance de ce mercredi septembre 2018 sur une note négative où le Tunindex recule de 1.07% en enregistrant 8.200.84 points dans un volume total de 2.041 MTND, a indiqué l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, le titre TUNIS RE grimpe de 2.98 % à 7.94 TND suivi par les titres CELLCOM et UNIMED qui augmentent respectivement de 2.46 % et 1.95 % à 1.68 TND et 8.35 TND.

A la baisse, le titre EURO-CYCLES recule de 4.50 % à 21 TND tout comme BIAT et NEW BODY LINE qui baissent respectivement de 3.56 % et 2.91 % à 159.10TND et 4.66 TND, selon MCP.