L’Instance tunisienne de l’investissement (ITI) a signé mardi 4 septembre à Pékin un mémorandum d’entente avec la Chambre de commerce et d’industrie de Pékin, dans le cadre de la participation de la Tunisie au troisième sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (3-4 septembre 2018), dans la capitale chinoise.

Le président de l’Instance, Khalil Laabidi, a précisé que ce mémorandum porte sur le renforcement de la coopération entre les deux institutions et l’échange d’informations sur les entreprises, outre la participation à des manifestations dans les deux pays et l’encouragement des hommes d’affaires à l’investissement.

Il a souligné que des projets relatifs à l’infrastructure de base sont en cours d’étude alors que d’autres seront prochainement annoncés, à l’instar du projet de la zone industrielle de Zarzis, à propos duquel un accord a été déjà signé et des projets industriels, dont la création d’une unité de fabrication de voitures en Tunisie. Et il y a d’autres idées de projets dans les industries chimiques et pharmaceutiques.

La vice-présidente du Conseil d’affaires tuniso-chinois (CATC), relevant de l’UTICA, Douha Mizouni, a indiqué que d’importantes opportunités de coopération existent avec la Chine et notamment la conquête du marché chinois, avec des produits tunisiens et surtout les produits agroalimentaires.

“Le débat qui s’est déroulé aujourd’hui à Pékin, entre les hommes d’affaires tunisiens et chinois a été l’occasion d’évoquer de multiples domaines de coopération dans les secteurs de l’énergie et énergies renouvelables, la finance, les mines et le commerce”, a souligné Mizouni.

S’agissant des problèmes qui entravent le développement de la coopération tuniso-chinoise dans le domaine économique, la représentante de l’UTICA a estimé que le plus grand problème porte sur la différence culturelle. Les autres problèmes concernent les législations et les certificats de qualité pour les produits agroalimentaires.

Elle a assuré à ce propos que l’ensemble de ces questions sont à l’étude. Les deux parties tunisienne et chinoise essayent de trouver des solutions pour renforcer la commercialisation des produits tunisiens, sur le marché chinois.

Elle a indiqué que le CATC entreprend de faire connaître le marché chinois aux hommes d’affaires tunisiens, à travers l’organisation de visites, en coordination avec son partenaire chinois, le Centre chinois de commerce international (China World Trade Center).