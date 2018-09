En collaboration avec Columbia Global Centers – Tunis et le Commissariat Régional de l’Education de Gabès, la Fondation Hédi Bouchamaoui a organisé au CREFOC de Gabès, une journée d’information sur les études dans les universités américaines de façon générale et l’Université de Columbia à New York de façon particulière.

Cette journée a vu la présence de M. Khaled Bouchamaoui, Président de la Fondation, de M. Ezzedine Ounis, coordinateur Général de la Fondation ainsi que celle de M. Youssef Chérif, directeur adjoint de Columbia Global Center de Tunis. Elle a été animée par deux étudiants tunisiens qui avaient accompli leurs études à Columbia. L’affluence du public, composé majoritairement d’élèves qui se préparent au baccalauréat, mais aussi de parents, d’enseignants et de conseillers d’information et d’orientation a dépassé toutes les attentes puisqu’elle a avoisiné les 150 personnes.

Lors de cette journée favorisant le débat et l’échange, les orateurs ont longuement parlé de l’organisation des universités américaines et des modalités de leur fonctionnement, de la répartition des cours et des séances d’étude ainsi que de la manière de présenter des dossiers de candidature pour postuler à une inscription (“Application»). Cette procédure est caractérisée par une grande rigueur et beaucoup d’application.

Parmi les critères de sélection des dossiers, les orateurs ont parlé du TOEFEL (le test du niveau d’anglais), du GPA (la moyenne générale), des tests standardisés requis tels que le SAT ou l’ACT et des lettres de recommandation. Ils ont beaucoup insisté sur la qualité de l’essai (” Essay”) où l’on a surtout besoin de connaître le candidat par rapport au domaine d’études qu’il souhaite poursuivre, ses objectifs de carrière et ce pour se faire une meilleure idée de sa personnalité individuelle et de son parcours. Les orateurs ont attiré l’attention sur certaines embûches et erreurs dans lesquelles il ne faut pas tomber. Ils ont aussi parlé des frais de scolarité et surtout des bourses et la manière de les obtenir, surtout celles qui sont “sponsorisées” par l’Université et qui sont attribuées selon un certain nombre de critères.

Par ailleurs, une focalisation particulière a été mise sur les activités extrascolaires surtout que la plupart des universités américaines accordent une importance particulière aux activités associatives, sociales, sportives et caritatives dans lesquelles le/la candidat(e) est engagé(e), car elles cherchent à avoir des étudiants actifs sur le campus, capables de s’investir dans des clubs, voire même d’intégrer des équipes sportives de haut niveau. Il en est de même pour les activités bénévoles et les expériences professionnelles. Les orateurs n’ont pas manqué de conseiller aux éventuels candidats la manière de répondre sur les questions relatives à la religion, l’origine ethnique et la couleur de la peau qui paraissent inacceptables, voire interdites dans d’autres pays.

Il est à souligner le grand intérêt de cette journée d’information qui a été organisée pour la première fois à Gabès. Le discours focalisé sur des situations vécues et provenant de jeunes parlant le même langage que celui de la majorité de l’assistance et représentant des exemples concrets de réussite a été percutant et marqué par une grande part de crédibilité, surtout si l’on sait que les deux jeunes intervenants n’ont bénéficié d’aucune assistance quelle qu’elle soit et ont compté uniquement sur leurs propres moyens. Rappelons, enfin, que la Fondation Hédi Bouchamaoui, dans un souci égalitaire, a tenu à inviter les élèves de toutes les provenances et de toutes les couches sociales.