Une convention de partenariat visant à former 26 chefs de bureaux régionaux d’emploi a été signé, mardi à Tunis, entre l’Agence nationale de l’emploi et du travail indépendant et le Centre d’orientation et de reconversion professionnelle (CORP).

Financé par le Centre d’orientation et de Réhabilitation Professionnelle et la Coopération Internationale Allemande, cette formation vise à développer et moderniser les bureaux régionaux d’emploi.

L’objectif étant d’améliorer les mécanismes d’encadrement des demandeurs d’emploi et de gestion en temps de crise, a indiqué le directeur du CORP, Youssef Fenira.

Selon lui, cette formation est la deuxième du genre, précisant que 46 conseillers en emploi ont été déjà formés pendant l’été dans les gouvernorats de Gabès, de Monastir et de Tunis.

Le ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Faouzi Abderahmane a souligné la nécessité de moderniser et de développer les bureaux d’emploi, rappelant que le taux de chômage en Tunisie a atteint 15.4%.