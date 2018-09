Les chefs d’entreprises industrielles prévoient une amélioration des investissements durant le deuxième semestre en comparaison avec les résultats du premier semestre de 2018, selon une enquête d’opinion menée en juin dernier par l’Institut national de la statistique (INS), auprès d’un échantillon de 850 entreprises sur la situation de l’investissement dans le secteur des industries manufacturières.

L’enquête révèle, en outre, que le niveau de l’investissement dans le secteur des industries manufacturières a enregistré une nette amélioration au premier semestre 2018 par rapport au deuxième trimestre de l’année de 2017. Cette progression est tirée par l’augmentation du volume des investissements injectés dans les secteurs des industries chimiques et des industries agroalimentaires.

Les chefs d’entreprise enquêtés se sont déclarés optimistes au sujet des investissements réalisés pendant les six premiers mois de l’année 2018, par rapport au deuxième semestre de l’année 2017, lesquels investissements sont concentrés sur les secteurs des industries chimiques, de celles agroalimentaires et minières non minérales.

Les secteurs du textile-habillement (TH), du cuir et de la chaussure (CC) ont également connu une hausse au niveau des investissements, contrairement aux industries mécaniques et électriques dans lesquels les investissements ont baissé.

Concernant le volume des investissements attendus au second semestre de l’année 2018, les enquêtés se disent optimistes quant aux réalisations pour les industries minières non minérales, les industries chimiques et celles mécaniques et électriques. Par contre, ils ont prévu une baisse du volume des investissements dans le secteur des industries agroalimentaires et une stabilité au niveau des secteurs du textile -habillement et du cuir.