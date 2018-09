L’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII) organise, les 12 et 13 septembre 2018, une mission d’hommes d’affaires tunisiens, à Rennes (France), en marge du Salon international “SPACE 2018” dédié aux professionnels des filières bovine, porcine, avicole, cunicole, ovine et caprine, lequel aura lieu du 11 au 14 courant.

Dans un communiqué publié sur son site web, l’APII précise que cette mission est à même de constituer “une opportunité de rencontrer de nouveaux partenaires technologiques et commerciaux lors de rencontres B2B pré-programmées avec les exposants au SPACE et les visiteurs internationaux actifs dans les secteurs d’équipements d’élevage, de bâtiments d’élevage, d’agro-énergie, de santé animale, d’alimentation animale, de manipulation, levage, chargement et transport à la ferme, de génétique, d’insémination artificielle…