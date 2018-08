Dans le but de toujours mieux servir ses clients et leur faciliter les paiements à distance en s’appuyant sur les avantages offerts par les nouvelles technologies, la BIAT enrichit son offre de produits par le lancement de la carte « Start ». Cette nouvelle carte est gratuite et a pour objectif d’assurer le paiement en ligne des frais d’inscription scolaire des collégiens et lycéens.

La BIAT lance aujourd’hui sa carte gratuite « Start » dédiée aux élèves des collèges et des lycées afin de leur faciliter la procédure d’inscription pour la nouvelle année scolaire. Simple d’utilisation, la carte « Start » est une carte prépayée et anonyme qui permet le paiement en ligne en quelques clics.

Disponible au niveau de tout le réseau des agences BIAT, la carte « Start » présente plusieurs avantages à son détenteur :

Gratuite, elle n’engage aucun frais d’acquisition et elle est délivrée immédiatement à la demande

Rechargeable au niveau des DAB et des agences BIAT

Valable 3 ans

Permet les achats en ligne sur les sites marchands

Plafonnée à un solde maximum de 1000 DT

Acteur de référence en Tunisie, la BIAT a lancé cette nouvelle carte dans le cadre de sa participation active dans le projet national d’inscription à distance des élèves. Plusieurs intervenants se sont mobilisés pour la réussite de ce projet : le Ministère de l’Education, le Centre National des Technologies de l’Education, la Société Monétique Tunisie, la BIAT ainsi que plusieurs banques de la place, la Poste et les Opérateurs télécom.

Banque dynamique et innovante, la BIAT ne lésine pas sur les moyens pour offrir le meilleur service et les produits les plus adaptés aux besoins de chacun de ses clients et notamment les plus jeunes.

A propos de la BIAT

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil.

Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte 203 agences à travers toute la Tunisie. Près de 2200 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne.