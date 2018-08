Dites désormais ex-ministre de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables et ex-secrétaire d’Etat chargé des Mines. Car il y a quelques moments, le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a décidé de congédier respectivement Khaled Kaddour et Hachem Hmidi. L’annonce a été faite à travers un communiqué de la présidence du gouvernement publié vendredi 31 août, sans en fournir les causes de ce limogeage.

Ce département ministériel a été directement -et logiquement- fusionné avec celui de l’Industrie et des Petites et Moyennes entreprises. Pour le moment.

Une commission d’experts relevant de la présidence du gouvernement sera mise en place et sera chargée de restructurer le ministère (Energie) et de réviser la gouvernance du secteur, précise la même source.

L’Instance de contrôle général des services publics (ICGSP) et l’Instance de contrôle général des services publics et de la CGF (contrôle général des finances) seront chargées d’ouvrir une enquête approfondie concernant ce ministère.