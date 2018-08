La Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT) a présenté au président de la République, au chef du gouvernement et au président de l’Assemblée des représentants du peuple ses suggestions concernant la loi de finances 2019.

Celles-ci sont axées notamment sur la relance économique, la promotion de l’investissement et des exportations, la ré-industrialisation du pays, l’encouragement des activités productives dans les secteurs stratégiques, la création d’emplois et l’amélioration du degré de compétitivité des entreprises et de l’économie nationale.

Dans un communiqué publié jeudi 30 août, la CONECT souligne ces propositions ont été élaborées sur la base des suggestions de ses structures régionales et sectorielles, et le concours de son Conseil scientifiques, d’experts…

Les propositions de la CONECT seront aussi présentées et discutées devant les membres de la Commission des finances, de la planification et du développement relevant de l’ARP, dans le cadre des séances d’audition concernant la loi de finances auxquelles la CONECT participe régulièrement.