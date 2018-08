Le projet international d’Art de Lumière de Tunis “INTERFERENCE” revient pour illuminer le cœur de la Médina de Tunis dans sa deuxième édition, du 6 au 9 septembre 2018, après 2016.

Dédié à l’art de lumière, ce projet artistique propose un voyage dans les ruelles et les demeures de la Médina à travers le regard d’artistes contemporains venant du monde entier.

Il s’agit entre autres de Aziz Aissaoui, Augustina Andreoletti, Andy Behrle, Mark Buitenwerf, Raika Dittmann, Linda Domke, Scott Draves, Ahmed El Shaer, Magdalena Fernandez, Sara Foerster, Claire Fontaine, Mohssen Harraki, Trenz, Karim Jabbari, Mouna Jemal Siala, Abd al Rahman Julani, Ken Matsubara, Yukao Nagemi, Katarzyna Pirog, Marek Radke, Kuno Seltmann, Tilen Sepic, Romy Joya, Kuldip Singh, Robert Sochacki, Ingo Wendt.

Axée sur l’interaction entre Art Contemporain et Patrimoine culturel, la seconde édition d’INTERFERENCE propose à travers les travaux des artistes invités, d’explorer 40 sites parsemés dans et autour de la Médina de Tunis.

Situées dans des espaces publics et des appartements privés, des bâtiments prestigieux et des sites oubliés, les installations d’INTERFERENCE invitent le public à s’aventurer dans la médina la nuit.

L’obscurité de la Médina, la nuit, devient ainsi un parfait contexte/ arrière-plan pour les artistes qui veulent mettre en scène la lumière comme matériau, médium ou métaphore.

Durant quatre jours (6-9 septembre 2018) la Médina de Tunis se transformera, à travers les visites nocturnes gratuites proposées, en un lieu d’interrogation, de méditation ou de divertissement autour de la ville au grès des installations artistiques proposées.

INTERFERENCE est aussi l’occasion pour la tenue de résidences artistiques, de forums et de conférences portant sur la thématique principale de l’interaction de l’art contemporain et le patrimoine culturel.

Réalisé pour la première fois en 2016, le projet international d’Art de Lumière de Tunis INTERFERENCE a vu le jour grâce à un travail collectif de 200 bénévoles, de la communauté de Médina, d’une pléthore d’organisations, d’institutions et d’entreprises et d’une multitude d’artistes internationaux.

La première exposition décentralisée en plusieurs lieux de la Médina à mis en lumière 42 œuvres artistiques.

A travers des jeux de lumières d’installation vidéos et d’images, les visites nocturnes gratuites ont invité le public à voyager dans les ruelles et les bâtiments de la Médina de Tunis pour s’interroger sur le passé, le présent et les défis du lieu à l’ère de la mondialisation.

A noter que la première édition a drainé environ 16.000 visiteurs durant les quatre nuits d’affichage artistique.