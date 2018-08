Le décret d’application de la loi sur les start-up (Start up act), adoptée en avril 2018 par l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), sera publié avant la fin du mois de septembre 2018″. C’est en tout cas ce qu’a promis, vendredi 17 août, le ministre des Technologies de la communication et de l’Economie numérique, Mohamed Anouar Maarouf, lors de l’inauguration de la Maison digitale, lancée par la société Orange.

Il a ajouté que le gouvernement œuvre à la mise en place d’un fonds de financement au service des porteurs d’idées innovantes et des jeunes promoteurs.

Il a souligné, à cette occasion, que la Maison digitale de Mahdia vise à aider les artisanes à développer leurs compétences, ainsi qu’à se servir des technologies modernes pour commercialiser leurs produits à l’échelle internationale.

“La conjugaison des efforts de la société civile et du gouvernement, représenté par les deux ministères de la Femme et des Technologies de la communication, ainsi que du secteur privé a permis de créer cet espace qui constitue un modèle réussi de la solidarité économique et sociale”, a encore noté le ministre.

Pour sa part, Thierry Millet, directeur général d’Orange Tunisie, a fait savoir que sa société a lancé, depuis 2016, un programme pilote pour la mise en place d’une maison digitale dans chaque région, et ce, en coopération avec les organisations pionnières dans chaque gouvernorat.

“La Maison digitale de Mahdia est la neuvième du genre en Tunisie”, a-t-il noté, ajoutant que deux maisons similaires seront inaugurées, les 18 et 19 août) à Sousse et à Zaghouan.

Le programme vise à soutenir les femmes dans les zones rurales et urbaines, en leurs permettant d’assurer leur indépendance économique, améliorer leurs potentialités grâce à une formation et un accompagnement opportuns et un meilleur usage des technologies numériques.

Pour rappel, la Maison numérique de Mahdia vise à renforcer les compétences de 60 femmes entrepreneurs exerçant dans le secteur de l’artisanat et de l’agriculture, ainsi que des femmes diplômées de l’enseignement supérieur en quête d’emploi.