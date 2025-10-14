La troisième édition du forum Get Entrepreneurial 3.0 (GET E 3.0) se tiendra le 22 octobre 2025 à Tunis, sous l’égide de l’ENSI Junior Entreprise, avec pour objectif de renforcer l’écosystème entrepreneurial tunisien à travers des synergies entre les secteurs public, privé et académique.

Placé sous le thème « Startup Horizons et Solutions : Vision des Jeunes », l’événement interrogera la capacité de la Tunisie à tirer pleinement parti du Startup Act 1.0 tout en anticipant les défis des PME innovantes. Il s’articulera autour de trois axes : Business to Business (ateliers, panels, networking), Business to Client (stands, démonstrations, acquisition de clients) et Business to Stakeholders (pitching privé, tables rondes avec décideurs politiques et investisseurs).

Le programme comprendra des panels stratégiques sur la rétrospective et l’avenir du Startup Act, les secteurs prioritaires à l’horizon 2035, l’accès aux marchés publics et internationaux, ainsi que les nouveaux leviers de financement (SAFE Notes, diaspora, scale-up). Trois workshops interactifs seront également proposés aux étudiants et jeunes entrepreneurs : « Build Your Startup from Scratch », « Étudiant et Startups : Développez les compétences pour réussir demain » et « AI ERA : Nouvelle Cartographie des Métiers ».

En rassemblant startups, investisseurs, institutions publiques, grandes entreprises et talents émergents, GET E 3.0 vise à tracer une feuille de route concrète pour une Tunisie innovante et compétitive.

Fondée en 2006, ENSI Junior Entreprise est une association étudiante de l’École Nationale des Sciences de l’Informatique, engagée dans la promotion de l’entrepreneuriat et l’insertion professionnelle des jeunes talents tunisiens via la formation, les événements et les projets TIC.