Le projet de développement intégré à Zéramdine (gouvernorat de Monastir) sera incessamment lancé, a affirmé le coordinateur des projets intégrés au Commissariat régional au développement à Monastir, Béchir Attia.

Le coût de ce projet, qui se poursuivra jusqu’à 2023, devrait s’élever à 10 millions de dinars, a-t-il ajouté.

Parmi les composantes dudit projet, la création de 10 petites et moyennes entreprises, 40 microprojets dans les petits métiers, 20 microprojets dans l’industrie, 30 microprojets dans l’agriculture et un village de l’artisanat ainsi que l’aménagement d’une salle omnisports et un parc urbain.

Ces projets devrait créer une dynamique économique et impulser l’investissement et le développement dans la région, pense Béchir Attia.