La Bourse de Tunis débute la séance de ce mardi 14 août 2018 avec une hausse de 0,46% du Tunindex à 8.379.97 points dans un volume total de 0.498 MDT, selon Mena capital partners (MCP).

Dans le vert, le titre ATTIJARI BANK grimpe de 3,03% à 54.62 dinars (D), suivi par et AMS et ONE TECH HOLDING qui gagnent respectivement 2,83% et 2,73% à 1.09 D et 18.80 D.

A la baisse, TAWASSOL GROUP HOLDING recule de 2,50% à 0.39 D tout comme TUNISIE LEASING et BNA qui baissent respectivement de 2,02% et 0,95% à 19.40 D et 20.80 D.