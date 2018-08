Tunisie : Plus de 4 millions de touristes au 31 juillet 2018

” Quelque 4 millions 400 mille touristes ont visité la Tunisie entre le 1er janvier et le 31 juillet 2018, soit une augmentation de 23% par rapport à la même période de 2017 “, a annoncé jeudi Salma Elloumi Rekik, ministre du tourisme et de l’artisanat.

Intervenant lors d’une conférence organisée à Tunis à l’occasion de la journée nationale des compétences féminines tunisiennes à l’étranger, la ministre a indiqué que les recettes touristiques ont atteint 1750 millions de dinars durant la même période enregistrant une augmentation de 42% par rapport à 2017.

Elle a, en outre, ajouté que l’année en cours devra enregistrer plus de 8 millions de touristes contre plus de 7 millions en 2017 et moins de 6 millions en 2016.