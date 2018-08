L’unité d’hémodialyse à l’hôpital régional de Ben Guerdane est entrée en service, vendredi 3 août, dont l’objectif est de contribue à l’amélioration de la qualité des prestations médicales à l’hôpital et permettre aux patients d’éviter de se déplacer aux régions (Zarzis) pour faire les dialyses, a souligné le directeur régional de la santé à Médenine, Jameleddine Hamdi.

L’unité d’hémodialyse dispose de nombreux équipements spécialisés (10 appareils) pour s’adapter aux besoins de chaque patient et assurer une sécurité optimale des séances. Elle dispose aussi de douze lits et fauteuils.

Chedli Khechira, surveillant à l’hôpital régional de Ben Guerdane, a appelé, à son tour, à renforcer l’équipe médicale (médecins et cadres paramédicaux) au sein de cette unité pour assurer un meilleur service aux patients, surtout qu’elle ne compte actuellement qu’un seul médecin.

Les séances d’hémodialyse sont réalisées en général 3 fois par semaine et durent entre 4 et 5 heures. La durée et la fréquence des séances sont adaptées à chaque patient.

Cette technique consiste à épurer le sang à travers une membrane artificielle (dialyseur) grâce à un générateur d’hémodialyse. Elle nécessite d’avoir un abord au sang par l’intermédiaire d’une fistule artério-veineuse ou d’un cathéter placé dans une veine centrale.