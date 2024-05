Les souscriptions à la deuxième tranche de l’emprunt obligataire national 2024, débuteront demain lundi 6 mai, pour mobiliser 700 millions de dinars, et se poursuivront jusqu’au 13 courant. Les analystes financiers sont optimistes quant à la réussite du processus de mobilisation, qui intervient à un moment favorable de la conjoncture économique.

L’émission de l’Emprunt obligataire National de cette année se fait en quatre tranches pour financer le budget de l’Etat 2024.

Le trésor public a réussi à collecter 1 033,7 millions de dinars (MD) pour la première tranche de l’emprunt obligataire, dépassant l’objectif initial de 750 MD, soit un taux de réponse de 138 %, selon Maher Zouari, directeur général de Tunisie clearing. Les fonds proviennent principalement des intermédaires en bourse (67 %) et des banques (33 %).

L’analyste financier Bassem Naifer a déclaré à l’agence TAP que toutes les conditions de réussite sont réunies, considérant que le ministère des finances adresse un message positif au marché et aux investisseurs en choisissant de mobiliser dans la deuxième tranche (700 millions de dinars ) un montant inférieur à celui de la première tranche (750 millions de dinars), puisque le gouvernement a déja bénéficié de 7 milliards de dinars de la Banque Centrale de Tunisie.

“Le timing de l’émission de la deuxième tranche de l’Emprunt Obligataire est très favorable”, a-t-il dit, affirmant que « le mois de mai 2024 ne comporte pas de remboursements de dettes significatifs, à l’exception du remboursement de 448 MD sous forme de bons du trésor à court terme de 13 semaines qui ont été empruntés au début de l’année dernière et qui ont été remboursés le 2 mai».

Pour la deuxième tranche de l’emprunt national obligataire 2024, le ministère des finances a choisi de garder les mêmes caractéristiques des sorties précédentes. Ceci veut dire que le Trésor va proposer trois types d’obligations:

Catégorie A: Réservée aux personnes physiques, ces obligations ont une valeur nominale de 10 TND chacune et une durée de 5 ans, dont quatre années de grâce. Ainsi, le principal sera remboursé en une seule tranche à la cinquième année. Les intérêts sont payables annuellement au taux fixe de 9,75% par an ou au taux d’intérêt variable de TMM+1,70%, selon le choix du souscripteur.

Catégorie B: Ces obligations ont une valeur nominale de 100 TND chacune et une durée de 7 ans, dont trois années de grâce. Le remboursement du principal commencera à partir de la quatrième année. Pour les intérêts, ils seront payés annuellement à un taux fixe de 9,80% par an ou un taux d’intérêt variable TMM+1,75%, selon le choix du souscripteur.

Catégorie C: Ces obligations ont une valeur nominale de 100 TND chacune et une durée de 10 ans, dont deux années de grâce. Le remboursement du principal débutera à partir de la troisième année. Pour les intérêts, ils seront payés annuellement à un taux fixe de 9,95% par an ou un taux d’intérêt variable TMM+1,95%, selon le choix du souscripteur.