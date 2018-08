“Smitns Interconnect” envisage de lancer une deuxième filiale en Tunisie

Le leader mondial de composants électroniques, sous-systèmes, hyperfréquences et radiofréquences utilisés dans l’industrie des avions et trains “Smitns Interconnect” compte lancer une deuxième filiale en Tunisie, a annoncé la présidente du groupe Karen Bomba.

La présidente de ce groupe britannique, dont les filiales sont présentes dans 60 pays de par le monde, a exprimé au cours de son entrevue, jeudi 2 août, avec le ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Zied Ladhari, sa satisfaction quant à la réussite enregistrée par sa filiale “Smiths Connetors Tunisia” implantée à Monastir, en 2008 et devenue l’une des principales filiales du groupe.

Au cours de cet entretien qui s’est tenu en marge de sa visite aux unités de production de ladite société à Monastir, Bomba a mis en exergue le développement et l’amélioration du climat des affaires et de l’investissement, soulignant l’existence de hautes compétences et la position stratégique du pays qui ont encouragé le groupe à lancer une deuxième filiale.

Ladhari a exprimé, quant à lui, la disposition de son département et de ses structures et administrations à apporter l’appui et l’accompagnement nécessaires au groupe pour démarrer l’implantation de la deuxième filiale dans les meilleurs délais et conditions.