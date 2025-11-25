Le groupe français «TIS Circuits », spécialisé dans la fabrication de cartes électroniques, prévoit de lancer un projet d’extension en Tunisie, et ce, dans le cadre du développement de l’industrie intelligente 5.0.

Le groupe français a présenté lors d’une rencontre tenue, mardi, entre la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub et le Directeur exécutif du groupe « TIS Circuits », Bruno Racault, son programme d’investissement pour la prochaine période.

Et de préciser que le projet d’extension prévu en Tunisie dans le secteur de l’industrie intelligente 5.0 va permettre de créer de nouveaux emplois, de développer davantage le secteur des industries électroniques et de booster ses exportations.

Inaugurée en 2012, l’entreprise « TIS Circuits » est implantée dans la zone industrielle de Borj Ghorbel (Gouvernorat de Ben Arous). Elle est une filiale du groupe mondial All Circuits Company, leader dans l’industrie électronique présent sur 5 continents. L’entreprise emploie environ 2000 personnes dans le monde, dont 700 employés et cadres en Tunisie.

La ministre de l’Industrie a souligné, à cette occasion, la volonté des services de son département de développer davantage le secteur des industries électroniques, de soutenir les projets à haut contenu technologique et à forte valeur ajoutée, et d’accompagner les industriels pour surmonter tous les obstacles et réduire les difficultés. L’objectif est d’attirer davantage d’investissements dans ce secteur promoteur et de renforcer la position de la Tunisie à l’échelle internationale.

De son côté, Racault a salué les compétences tunisiennes et la qualité du climat d’affaires offert par le ministère de l’industrie et ses structures pour faciliter l’implantation de nouveaux projets.