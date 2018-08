La Bourse de Tunis a débute, la séance du jeudi 2 août, sur une note négative, le Tunindex affichant une baisse de 1,43% à 8.301,72 points dans un volume total de 2,653 MDT, selon Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, le titre UADH grimpe de 5,14% à 1,84 D, suivi par SOMOCER et TUNiSAIR qui gagnent respectivement 3,81% et 3,57% à 1,36 D et 0,58 D.

A la baisse, SOPAT recule de 4,27% à 2,24 D, idem pour SERVICOM et LILAS qui baissent respectivement de 4,26% et 2,87% à 2,02 D et 13,19 D.