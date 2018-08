Bourse de Tunis : Les nouvelles des entreprises cotÃ©es

Les revenus consolidés de Servicom ont baissé de 34% durant le premier semestre de 2018, passant de 33,6 MDT en 2017 à 22,1 MDT. Cela est dû principalement à la baisse du chiffre d’affaires de l’activité travaux publics qui est passé de 23,5 MDT à 12,5 MDT.

Le chiffre d’affaires de l’activité climatisations & chauffage a quant à lui baissé de 21% durant le premier semestre 2018, passant de 4,9 MDT en 2017 à 3,9 MDT en 2018. Cette régression est due au ralentissement prononcé du marché de la promotion immobilière.

Par contre, le chiffre d’affaires provenant de la composante service (climatisations et ascenseurs) a fait un bond de 33% durant le premier semestre, passant ainsi de 440.000 dinars au 30/06/2017 à 588.000 dinars au 30/06/2018.

L’activité Smartphones et Tablettes SERVICOM a connu, durant le premier semestre 2018, une croissance de 1% (de 1,9 MDT au 30/06/2017 à 2 MDT en 2018).

Le premier semestre 2018 a été marqué par la signature d’un contrat de commercialisation des cartes SIM B to C avec Tunisie Telecom. Cette activité permettra une croissance du chiffre d’affaires et une amélioration de la rentabilité.

Les charges d’exploitation ont atteint 19,6 MDT durant le premier semestre 2018 contre 30,1 MDT en 2017, soit une diminution de 35%. La marge d’exploitation est passé, donc, de 10% en 2017 à 11% en 2018.

SITS : Régression de 60,7% du chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires global de la Société affiche une forte chute (60,7%) au terme des six premiers mois de l’année en cours par rapport à la même période en 2017, s’élevant à 2,16 MDT.

Durant le premier semestre de l’année, le stock de produits finis a régressé de 14,4% pour s’établir à 9,9 MDT contre 11,6 millions une année auparavant. Cependant, le stock de terrains est resté stable à 15,5 millions de dinars.

Par ailleurs, les avances des clients sont passées de 10,9 MDT à 11,3 millions de dinars entre juin 2017 et juin 2018.

BIAT: clôture des souscriptions à l’emprunt obligataire Subordonné

La BIAT a annoncé que les souscriptions à l’emprunt obligataire Subordonné “Emprunt Subordonné BIAT 2018-1” de 70 MDT, susceptible d’être porté à 100 millions de dinars, émis sans recours à l’appel public à l’épargne, ouvertes au public du 30/03/2018 au 29/06/2018 inclus, puis prorogées au 27/07/2018 inclus, ont été clôturées le 27 juillet 2018, pour un montant de 55 MDT.

Création de SPA SOTETEL Algérie

Dans le cadre de son programme de développement à l’international, la Société vient d’annoncer la création de SPA SOTETEL Algérie, le 24 juillet 2018, société par actions, de droit algérien, ayant le même objet social et détenue à hauteur de 49% par la SOTETEL, conformément à la réglementation algérienne.

Rappelons que la société a annoncé le 04 juillet 2017 la conclusion d’un accord avec un partenaire algérien de renommée, pour la création d’une société anonyme de droit algérien : SOTETEL Algérie.