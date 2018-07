Le Tunindex entame la journée du jeudi en pleine forme, avec une hausse de 0,90 % à 8.300,66 points dans un volume total de 1,963 MDT.

A la hausse, BIAT grimpe de 2,89% à 178 D, suivie par BT et SIAME qui affichent des performances respectives de 2,35% et 2,14% à 8,70 D et 2,38 D.

En revanche, TUNISAIR perd 3,38% à 0,57 D, tout comme SANIMED et TAWASSOL GROUP HOLDING qui dévissent respectivement de 2,90% et 2,56% à 2,34 D et 0,38 D.