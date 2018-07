Le nombre de projets financés dans le cadre du Programme national pour la promotion de l’entrepreneuriat féminin “Raida” s’élève actuellement à 2300, pour un coût d’investissement de près de 17 millions de dinars, indique un communiqué du ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors, publié jeudi 26 juillet.

Quelque 217 établissements ont été financés dans le cadre du programme Raida, dont 193 jardins d’enfants, 18 crèches en plus de 6 établissements de loisirs et d’animation culturelle pour enfants, et ce dans le but d’assurer une meilleure couverture géographique en matière de prestations accordées aux enfants.

S’agissant des gouvernorats bénéficiaires du programme Raida, le gouvernorat de Tataouine arrive en tête avec 188 projets, suivi du Kébili avec 183 projets, Jendouba, 177 projets et Tozeur 152 projets, précise le communiqué.

L’objectif est de renforcer le principe de discrimination positive conformément à l’article 12 de la Constitution tunisienne, selon la même source.

Le programme Raida, réalisé par le ministère de la Femme en coopération avec la Banque tunisienne de solidarité (BTS), s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par l’Etat afin de réduire le taux du chômage parmi les diplômés de l’enseignement supérieur et consolider le rôle des femmes dans le processus de la relance économique.