Le premier Forum des investisseurs en Afrique pour la nutrition se penchera sur les moyens d’attirer les investissements du secteur privé dans l’industrie alimentaire africaine en vue de la dynamiser et de lutter contre la malnutrition. Cet événement est organisé par l’Alliance mondiale pour l’amélioration de la nutrition (GAIN) en partenariat avec Royal DSM, le SUN Business Network et le magazine African Business.

L’Alliance mondiale pour l’amélioration de la nutrition (GAIN) (www.GainHealth.org), une organisation internationale créée par la Fondation Bill and Melinda Gates, ayant pour mission l’éradication de la malnutrition, organise le premier Forum des investissements pour la nutrition à Nairobi, au Kenya, afin d’inciter les investisseurs du secteur privé à jouer un rôle clé dans l’amélioration de la nutrition en Afrique.

Ce forum mettra en lumière les opportunités commerciales sur un marché largement sous-développé. De l’exploitation agricole à l’assiette, du déficit des régimes alimentaires dans les marchés à faibles et à moyens revenus, représente un marché inexploité d’une valeur de 120 milliards de dollars.

Selon une récente étude, aucun pays africain ne devrait atteindre l’Objectif des Nations unies d’éradiquer la malnutrition des enfants d’ici à 2030, car à ce jour les indicateurs de la malnutrition demeurent élevés dans 14 pays, notamment dans la bande sahélo-africaine, c’est-à-dire du Sénégal à l’ouest à l’Érythrée.

Ce problème doit être résolu. La GAIN estime que la mobilisation du secteur privé est essentielle pour lutter contre ce fléau. Des investissements tout le long de la chaîne de valeur alimentaire sont essentiels pour améliorer la disponibilité, l’accès, le coût et, enfin, la consommation d’aliments nutritifs.

La GAIN travaille avec près de 1.000 sociétés impliquées dans la chaîne de valeur alimentaire en Afrique, mais beaucoup d’entre elles indiquent qu’elles ont des difficultés à accéder aux capitaux.

Lors du forum, les experts présenteront diverses opportunités d’investissements viables auprès de fonds de capital-risque, d’institutions financières, de fondations et d’investisseurs en quête d’impact social. Le forum donnera plus d’informations sur le potentiel d’investissement pour des aliments nutritifs en Afrique. Le secteur privé et des investisseurs auront l’occasion de discuter des défis et des opportunités permettant de débloquer davantage d’investissements sur le marché de la nutrition grâce aux mécanismes déjà disponibles et à ceux en cours de développement.

Lawrence Haddad, directeur exécutif de la GAIN, explique : «Une personne sur trois dans le monde souffre d’une forme quelconque de malnutrition. En outre, la mauvaise alimentation est le premier facteur de risque de maladie dans le monde. Nous croyons que les sociétés du secteur alimentaire en Afrique ont la capacité de résoudre ce problème en produisant des aliments nutritifs à bon marché. Néanmoins, pour exploiter ce potentiel, il est nécessaire de disposer de nouveaux investissements privés pour les PME, ainsi que de nouvelles politiques et de nouveaux instruments de crédit. Notre objectif est d’aider à combler ce déficit».

Fokko Wientjes, vice-président des Programmes pour la malnutrition et partenariats de Royal DSM et membre du comité exécutif de SUN Business Network, a déclaré : «La nutrition devient un secteur dynamique et innovant de l’industrie agroalimentaire africaine. Les entreprises, les gouvernements et les investisseurs ne se contentent pas d’argumenter en faveur de l’investissement dans la nutrition sur le plan éthique, ils ont également une analyse de rentabilité financière. Les entreprises s’adaptent lorsque les gouvernements et les consommateurs demandent de plus en plus l’accès à des aliments nutritifs sûrs et abordables. Les investisseurs vont commencer à bâtir maintenant l’industrie alimentaire de demain au service du consommateur africain».

