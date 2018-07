Anouar Maarouf, ministre des Technologies de la Communication et de l’Economie numérique, proche du mouvement Ennahdha, vient de débaucher Ali Kahia, chef de cabinet de l’actuel ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, nommé à ce poste par Imed Hammami (ministre de la Santé et ancien porte-parole d’Ennahdha) lorsqu’il avait hérité de ce portefeuille en janvier 2016.

Ali Kahia devient inspecteur directeur général des technologies de l’information et de la communication.

Le deuxième renfort pour Anouar Maarouf n’est autre que Belgacem Tayaa, conseiller des services publics qui avait été p-dg de la SNIPE, société éditrice des quotidiens gouvernementaux «La Presse» et «Assahafa».

Avant d’être nommé à ce poste, Belgacem Tayaa a fait partie du cabinet du ministre de la Justice (dans les gouvernements Ali Laarayedh puis Mehdi Jomaa).

Après avoir quitté la SNIPE, il a atterri à la présidence du gouvernement dont il faisait partie jusqu’à sa nouvelle nomination.