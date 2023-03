La première édition du salon d’orientation, de reconversion professionnelle, des services et des métiers dans le secteur des technologies de l’information et de la communication, a été lancée vendredi au palais des congrès à Tunis.

Le chef du cabinet du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, Abdelkader Jammali a souligné lors de la séance inaugurale que la stratégie de travail du ministère s’oriente vers une promotion des compétences des chercheurs de l’emploi. Le but, a-t-il dit, est d’améliorer leur employabilité et les accompagner pour un processus professionnel adéquat aux besoins du marché de l’emploi.

Ce salon qui sera clôturé demain représente une opportunité pour rapprocher les compétences et les chercheurs d’emploi aux besoins des professionnels et des établissements, a noté Jammali.

L’emploi est une question nationale nécessitant un accroissement des efforts des deux secteurs public et privé, ainsi que des représentants de la société civile, a notamment soutenu la même source.

Le salon a pour objectif de présenter les spécialités de formation professionnelle disponible dans le secteur des technologies de communication ainsi que les services présentés dans le secteur de reconversion professionnelle vers des spécialités et métiers selon la demande du marché du travail.