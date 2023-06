Un mémorandum d’entente a été signé, mardi à Tianjin, entre la Tunisie et la Chine, dans le domaine des technologies de la communication et de l’information et ce dans le cadre de la visite officielle qu’effectue le ministre des Technologies de la Communication, Nizar Ben Neji, dans ce pays à la tête d’une délégation officielle.

Il s’agit de la première visite qu’effectue un membre du gouvernement tunisien en Chine après la pandémie de Covid-19.

Le mémorandum signé par Nizar Ben Neji et son homologue Chinois, Jin Zhuanglong vise à consolider la coopération et l’échange d’expertises entre les deux pays, dans le domaine des technologies de la communication et de l’information dans l’objectif de renforcer le développement social et économique.

Ce mémorandum couvre les domaines liés au volet législatif et juridique, aux infrastructures numériques, à la recherche et l’innovation, au renforcement des compétences, au développement des usages des technologies numériques, à la sécurité cybernétique, à l’économie numérique et à l’échange d’expertises.

Lors de la première journée de visite, Ben Neji a effectué une série de rencontres et de visites à nombre d’entreprises publiques et privées opérant dans le domaine des télécommunications et des services numériques dans la ville de Shenzhen, en Chine.

Il a visité le centre de développement technologique ” Darwin Exhibition Hall ” où il a pris connaissance des dernières innovations et solutions technologiques, en matière de réseaux de télécommunications, de 5G et d’équipements et stations de télécommunications à basse consommation énergétique.

Il s’est également rendu au centre de développement des applications industrielles “Industry EBC”, pour s’informer des dernières avancées technologiques, applications intelligentes et systèmes d’intelligence artificielle développés au profit de secteurs vitaux à l’instar de la santé, du transport, de l’industrie, de l’agriculture…

Ben Neji a par ailleurs, rencontré le directeur exécutif de Huawei, David Wang et discuté de la vision stratégique de ce groupe pour le développement de ses investissements dans le secteur numérique en Tunisie et des meilleurs moyens pour renforcer son soutien aux jeunes et aux startups.

La délégation tunisienne conduite par le ministre s’est, en outre, rendue au centre intelligent des services administratifs de la ville de Shenzhen où elle a découvert les services numériques destinés aux citoyens et assisté à une exposition sur la plateforme intelligente de gouvernance et de gestion à distance du district de Futian.

Elle a aussi, visité la société de télécommunications ” China Telecom ” où elle a assisté à une présentation sur le déploiement des réseaux FTTH (Fiber to the Home- Fibre optique jusqu’au domicile) et FTTR, (Fiber to the Room- Connectivité en fibre optique dans les chambres).

Au cours de la deuxième journée de sa visite en Chine, la délégation tunisienne s’est rendue au district de Dongguan où elle a visité le Centre de sécurité cybernétique “Huawei Cybersecurity Transparency Center ” et pris connaissance des mesures et des systèmes adoptés en matière d’évaluation des risques et d’identification des failles des différentes solutions développées durant toutes les phases de développement.