Le chef de la diplomatie tunisienne, Khémaies Jhinaoui, effectue une visite officielle à Washington du 25 au 28 juillet, à l’invitation du secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo.

Jhinaoui aura des rencontres avec des hauts responsables de l’administration et du Congrès américains, indique mardi 24 juillet un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Il rencontrera également des représentants de think tanks, de médias et des milieux d’affaires américains.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la volonté de renforcer davantage les relations de coopération et d’amitié qui unissent les deux pays et d’identifier les moyens susceptibles de consolider le partenariat stratégique entre la Tunisie et les Etats-Unis, souligne la même source.

La visite sera aussi une occasion de se “concerter et d’échanger les points de vue au sujet des questions régionales et internationales d’intérêt commun”.