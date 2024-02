La coopération méditerranéenne et régionale et le jumelage de Nice (France) avec la ville de Sousse (Tunisie) était au centre d’une rencontre qui a réuni dimanche à Nice le ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar et Christian Estrosi, Maire de Nice et Président de la Métropole Nice-Côte Azur.

La rencontre était notamment une occasion pour évoquer la contribution des résidents tunisiens à la vie économique et sociale de la région.

Ont également assisté à cette rencontre Lotfi Baalouchi, consul général de Tunisie à Nice, et de Riadh Jaidane, vice-Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple et représentant des Tunisiens à l’étranger.