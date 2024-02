Le Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Nabil Ammar, a reçu, mardi, au siège du département, l’ambassadeur de Chine à Tunis, Wan Li.

L’entretien a porté sur l’évolution des relations bilatérales, notamment les résultats de la visite du ministre chinois des Affaires Etrangères, les 14, 15 et 16 janvier dernier, en Tunisie ainsi que sur les prochaines échéances importantes aux niveaux bilatéral et multilatéral.

Nabil Ammar a, à cette occasion, rappelé que l’année 2024 coïncide avec la commémoration du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et la Chine, saluant le dynamisme que connaissent les relations tuniso-chinoises et la volonté des deux parties de les hisser à un niveau supérieur.

Il a, dans ce contexte, salué le nouvel élan des relations bilatérales, porté par la rencontre, en décembre 2022, entre Président de la République, Kais Saied, et son homologue chinois, à Riyad.

Le ministre a, par ailleurs, mis en avant le soutien continu du gouvernement chinois aux efforts de développement en Tunisie, notamment à travers la réalisation de projets dans les domaines de l’infrastructure, de la santé et du sport.

Les deux parties ont, sur un autre plan, souligné l’importance d’intensifier les visites de haut niveau entre les deux pays et de renforcer les liens d’amitié et de coopération entre la Tunisie et la Chine dans divers domaines.

L’accent a été aussi mis sur la convergence de vues entre les deux pays sur les principales questions régionales et internationales dont, en premier lieu, la cause palestinienne.