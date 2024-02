Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a reçu, jeudi, au siège du département, l’Ambassadeur d’Afrique du Sud à Tunis, Siphosezwe Masango, à l’occasion de la fin de son mandat.

Le ministre s’est félicité des relations historiques et solides unissant la Tunisie et l’Afrique du Sud, soulignant la volonté de la Tunisie de les consolider davantage, indique un communiqué du ministère des affaires étrangères.

Il a rappelé que l’année 2024 coïncide avec la commémoration du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et l’Afrique du Sud, mettant en avant la coopération fructueuse et constructive réalisée depuis 1994 ainsi que la convergence des points de vues sur les questions régionales et internationales, dont en premier lieu la juste cause palestinienne.

Pour sa part, l’Ambassadeur sud-africain a exprimé sa reconnaissance aux autorités tunisiennes pour le soutien qui lui été accordé tout au long de sa mission en Tunisie, estimant que l’ancienneté et la solidité des liens établis entre les deux pays sont de nature à jeter les bases d’une coopération fructueuse future au service des intérêts des deux peuples, précise la même source.