Une rencontre-débat sur les prochaines échéances diplomatiques tunisiennes s’est tenue dans l’après-midi du lundi 23 juillet à Dar Dhiafa à Carthage, dans le cadre de la 36e conférence annuelle des chefs de missions diplomatiques et consulaires.

Il s’agit du Sommet arabe que la Tunisie organise et abrite en mars 2019 et la candidature de la Tunisie au siège de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations unies 2020-2021.

Présidée par le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, la rencontre s’est déroulée en présence du secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, Sabri Bachtobji, et du secrétaire d’Etat chargé de la Diplomatie économique, Hatem Ferjani.

L’organisation du prochain Sommet arabe en Tunisie illustre l’importance que le pays attache à sa dimension arabe, mais aussi l’importance de son rôle au niveau arabe et le capital confiance dont elle bénéficie auprès des Etats arabes, a relevé le ministre.

Il a appelé toutes les missions accréditées à l’étranger à contribuer activement à la réussite de cette échéance et à présenter des propositions pratiques de nature à renforcer l’image de la Tunisie et servir ses priorités nationales.

Khemaies Jhinaoui a, sur un autre plan, soutenu que la candidature de la Tunisie au siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l’ONU sera l’occasion pour réaffirmer la position du pays en faveur des causes justes et son engagement à défendre les principes universels des droits de l’homme et à plaider pour la coopération et la solidarité internationales ainsi que pour la coexistence pacifique entre les peuples.